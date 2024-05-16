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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. اضطراب الملاحة البحرية على هذه المناطق اليوم

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح من 40 إلى 60 عقدة في الساعة، ويصل ارتفاع الموج من (2.5 إلى 4 أمتار).

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موجة حارة تجتاح مصر.. الأرصاد تُحذر من درجات حرارة قياسية غدا

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الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد غدًا.. وهذه أيام الذروة

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الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

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تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أما عن حالة الطقس فهو حار غائم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وعلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موجة حارة لمدة لا تقل عن أسبوع

وكانت هيئة الأرصاد، توقعت أنه بدءًا من اليوم الخميس، تشهد البلاد موجة حارة لمدة لا تقل عن أسبوع، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا على جميع الأنحاء؛ لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مع مطلع الأسبوع المقبل.

الأرصاد هيئة الأرصاد اضطراب حركة الملاحة الملاحة البحرية

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