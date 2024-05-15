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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد غدًا.. وهذه أيام الذروة

موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد غدًا.. وهذه أيام الذروة

تشهد البلاد استقرارًا ملحوظًا في حالة الطقس خلال الفترة الحالية حيث الأجواء الربيعية المعتادة دون تقلبات جوية. لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من دخول البلاد في موجة شديدة الحرارة بدءً من غد الخميس 16 مايو حتى الإثنين 20 مايو.

ذروة الموجة

وقالت الهيئة إن البلاد ستشهد ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب الأنحاء لبدء موجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من غد الخميس حيث ستزيد درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 3 درجات لتصبح 33 درجة عظمى في الظل بينما ستظل درجة الحرارة الصغرى عند 19 درجة. 

وسيكون ذروة الموجة شديدة الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين 18 و 19 مايو حيث ستصل درجة الحرارة بهما إلى 36 درجة عظمى بينما ستكون الصغرى يوم السبت 25 ويوم الأحد 23.

ونوهت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء خلال أيام الخميس 16 مايو إلى الإثنين 20 مايو على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة من اليوم. 

طقس اليوم الأربعاء 15 مايو 2024

أما عن طقس اليوم، فصرحت هيئة الأرصاد الجوية بأنه حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية. كما أنه سيكون مائل للبرودة ليلًا وفي ساعات الصباح المبكرة على شمال البلاد إلى شمال الصعيد. أما جنوب الصعيد وجنوب سيناء سيشهدان طقسًا معتدلًا.

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية في خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر مع سرعة رياح تصل إلى 50 إلى 70 كيلو متر في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر.

وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

  • القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 مع شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا وأجواء مشمسة خلال ساعات النهار.
  • محافظات الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 مع شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا وأجواء مشمسة خلال ساعات النهار.
  • السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 مع شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا وطقس غائم جزئيًا خلال ساعات النهار.
  • وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 مع شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا وطقس غائم جزئيًا خلال ساعات النهار.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 مع أجواء مشمسة خلال ساعات النهار.
  • شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17 مع أجواء مشمسة خلال ساعات النهار.
  • جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 مع أجواء مشمسة خلال ساعات النهار.
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