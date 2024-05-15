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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/ طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق السواحل الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعن البحر الأحمر؛ فحالته مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2,5 متر إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 19
العاصمة الادارية 33 18
6 اكتوبر 32 17
بنهــــا 32 18
دمنهور 30 17
وادى النطرون 31 16
كفر الشيخ 31 18
المنصورة 31 17 
الزقازيق 31 18 
شبين الكوم 32 17
طنطا 31 17
دمياط 25 16 
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 16
العريش 26 16
رفح 25 17
رأس سدر 33 19
نخل 26 14 
كاترين 25 12
الطور 32 22
طابا 30 21
شرم الشيخ 34 23
الاسكندرية 31 16
العلمين 31 15
مطروح 32 17
السلوم 33 17
سيوة 37 19
رأس غارب 32 23
الغردقة 33 22
سفاجا 34 22
مرسى علم 34 23
شلاتين 35 22
حلايب 31 21
أبو رماد 31 22 
رأس حدربة 30 23
الفيوم 33 18
بني سويف 33 18
المنيا 34 19
أسيوط 35 18
سوهاج 35 20
قنا 36 21 
الأقصر 37 21
أسوان 37 20
الوادى الجديد 38 21
أبوسمبل 33 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 24
المدينة 39 26 
الرياض 42 26
المنامة 36 29
أبوظبى 42 30
الدوحة 39 29
الكويت 36 24
دمشق 29 13
بيروت 23 18
عمان 25 14
القدس 24 13
غزة 24 18
بغداد 37 23
مسقط 34 30
صنعاء 30 14
الخرطوم 39 26
طرابلس 38 22
تونس 28 17
الجزائر 22 13
الرباط 20 12
نواكشوط 28 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 10
إسطنبول 20 12
إسلام آباد 38 23
نيودلهى 44 29 
جاكرتا 34 15 
بكين 30 15
كوالالمبور 33 25
طوكيو 24 16 
أثينا 22 15
روما 27 15
باريس 20 10
مدريد 18 09
برلين 26 13
لندن 18 11
مونتريال 23 14
موسكو 18 10
نيويورك 20 14
واشنطن 23 13
أديس أبابا 26 14

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