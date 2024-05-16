أخبار الفن| حالة وفاة في عائلة شعبولا.. ظهور بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها.. مفاجأة في آخر أعمال عادل إمام

حالة وفاة في عائلة شعبولا.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

نشرت الفنانة الشابة ملك الحسيني -بطلة إعلان دقوا الشماسي- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من لقاءها مع منصة أنغامي للموسيقى، وذلك بعد 5 أيام من زفافها.

أعلن المطرب الشعبي عدوية شعبان عبد الرحيم -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وفاة حماة شقيقته، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة كوميدية بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ساهر له، في مركز مؤتمرات هاليج بمدينة إسطنبول التركية، يوم 10 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، عن وفاة المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، مساء أمس الأربعاء 15 مايو، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

تحدث المؤلف الموسيقي تامر كروان، عن كواليس مسلسل إلا الطلاق لـ إياد نصار ودينا الشربيني، الذي قام تأليف الموسيقى التصويرية له، وتم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

تحدث الفنان إياد نصار، عن كواليس مسلسل إلا الطلاق، الذي يلعب بطولته مع الفنانة دينا الشربيني، وتم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية مؤخرا.

تحل اليوم، الخميس 16 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة منيرة المهدية، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1878، بقرية المهدية في محافظة الشرقية، ورحلت في 11 مارس، عام 1965، عن عمر ناهز 86 سنة.

كشف الفنان فكري عبد الحميد -شبيه الزعيم عادل إمام- كواليس مسلسل فلانتينو، وهو أخر أعمال الزعيم، قبل إعلان اعتزاله الفن.

وقال فكري عبد الحميد -شبيه عادل إمام- في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه شارك في عدة مشاهد مع عادل إمام بعدد من الأعمال، منها مسرحية بودي جارد، ومسلسل فلانتينو.