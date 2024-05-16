أخبار الفن| حالة وفاة في عائلة شعبولا.. ظهور بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها.. مفاجأة في آخر أعمال عادل إمام

حالة وفاة في عائلة شعبولا.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها
نشرت الفنانة الشابة ملك الحسيني -بطلة إعلان دقوا الشماسي- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من لقاءها مع منصة أنغامي للموسيقى، وذلك بعد 5 أيام من زفافها.
ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم
أعلن المطرب الشعبي عدوية شعبان عبد الرحيم -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وفاة حماة شقيقته، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة كوميدية بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في إسطنبول.. 10 أغسطس
يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ساهر له، في مركز مؤتمرات هاليج بمدينة إسطنبول التركية، يوم 10 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.
وفاة المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، عن وفاة المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، مساء أمس الأربعاء 15 مايو، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.
تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية
تحدث المؤلف الموسيقي تامر كروان، عن كواليس مسلسل إلا الطلاق لـ إياد نصار ودينا الشربيني، الذي قام تأليف الموسيقى التصويرية له، وتم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.
إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها
تحدث الفنان إياد نصار، عن كواليس مسلسل إلا الطلاق، الذي يلعب بطولته مع الفنانة دينا الشربيني، وتم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية مؤخرا.
في ذكراها.. قصة أزمة منيرة المهدية مع أم كلثوم
تحل اليوم، الخميس 16 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة منيرة المهدية، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1878، بقرية المهدية في محافظة الشرقية، ورحلت في 11 مارس، عام 1965، عن عمر ناهز 86 سنة.
شبيه عادل إمام يكشف مفاجأة عن أخر أعمال الزعيم «فلانتينو»
كشف الفنان فكري عبد الحميد -شبيه الزعيم عادل إمام- كواليس مسلسل فلانتينو، وهو أخر أعمال الزعيم، قبل إعلان اعتزاله الفن.
وقال فكري عبد الحميد -شبيه عادل إمام- في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه شارك في عدة مشاهد مع عادل إمام بعدد من الأعمال، منها مسرحية بودي جارد، ومسلسل فلانتينو.