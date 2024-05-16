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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

تامر كروان
تامر كروان

تحدث المؤلف الموسيقي تامر كروان، عن كواليس مسلسل إلا الطلاق لـ إياد نصار ودينا الشربيني، الذي قام تأليف الموسيقى التصويرية له، وتم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية. 

وقال تامر كروان، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل إلا الطلاق اجتماعي يتحدث عن المشاكل الزوجية بين البطل والبطلة، ثم يحدث إنقلاب درامي في الأحداث فيتحول إلى جريمة ودراما نفسية. 

وتابع تامر كروان: أن الأحداث المختلفة للمسلسل أثرت في نوعية الموسيقى التصويرية التي ألفها، مشيرا إلى أنه جلس مع مخرج المسلسل محمد بركة، ليضع مع تصور عن الموسيقى المناسبة لهذه الأحداث. 

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال تامر كروان، إنه يستعد لمسلسل 220 يوم للمخرج كريم العدل والفنان كريم فهمي، للعرض خلال الفترة المقبلة. 

تامر كروان 

وفاز المؤلف الموسيقي تامر كروان بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن مسلسل "رسالة الإمام"،

وعبر تامر كروان عن سعادته بهذة الجائزة قائلا: اتبسطت جدا أني أخذت الجائرة عن مسلسل رسالة الإمام"، لافتا إلى أن العمل به وجهة نظر محددة وهي معاصرة التاريخ.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على الإعلامي رامي رضوان: "فكرة عمل التاريخ بشكل معاصر تحققت في مسلسل رسالة الإمام وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وهذا يعتبر فخر ونجاح لكل العاملين في المسلسل".

 

وأشار إلى أن الموسيقى التصويرية كانت تحدي كبير خصوصا علاقة المصريين بالشافعي، وعلاقة الإمام بهم.

تامر كروان المؤلف الموسيقي تامر كروان الإ الطلاق مسلسل إلا الطلاق اياد نصار دينا الشربيني

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