عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتتح دورته الثانية بدار الأوبرا.. اليوم

صدى البلد

يفتتح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية في الثامنة مساء اليوم  الخميس على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان والفنان فتحي عبد الوهاب عضو مجلس أمناء المهرجان والفنانة صفاء الطوخى والفنانة سلوى محمد على والفنانة كريمة منصور وعدد من الفنانين والنقاد والصحفيين وضيوف المهرجان من دول العالم المختلفة.

 

تبدأ فعاليات الحفل بالسلام الوطني وفقرة فنية لمجموعة سيدات تاراتاتا، وتقدم الحفل الإعلامية سالى سعيد، مع التعريف بالمهرجان وتفاصيل دورته الثانية التي تحمل اسم الفنانة عايدة عبد العزيز، مع عرض فيديو قصير عن فعاليات هذه الدورة، ومخرجة الحفل تغريد عبد الرحمن

 

يتضمن كلمات قصيرة لد.مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وعضو مجلس أمناء المهرجان ود.رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفني وعضو مجلس أمناء المهرجان، والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان، والفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان.

 

يعقب ذلك صعود الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على حزين مديرتا المهرجان إلى خشبة المسرح لبدء مراسم التكريم، ويشهد الحفل تقديم دروع التكريم لمكرمات الدورة الأولى إلى جانب مكرمي الدورة الثانية نظرا للظروف التي تسببت في إلغاء حفل ختام المهرجان في الدورة الأولى والذي تزامن مع وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

 

يشهد الحفل تكريم اسم الكاتبة الكبيرة فتحية العسال التي حملت الدورة الأولى اسمها وتتسلم التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، وتكريم الفنانة  شويكار و د. هدى وصفى، وأستاذة الإلقاء د.نجاة على والمخرجة عفت يحيى، واسم المخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين.

 

أما عن مكرمي الدورة الثانية فهى مهداة لاسم الفنانة عايدة عبد العزيز ويتسلم تكريمها ابنها شريف أحمد عبد الحليم، ويكرم المهرجان الفنانة ومصممة الرقص كريمة منصور، واسم الفنانة والمخرجة التونسية رجاء بن عمار الكاتبة والمخرجة العراقية الدكتورة عواطف نعيم، واسم الفنانة والناقدة والمترجمة المصرية سهام بنت سنية وعبد السلام، وتتسلم التكريم ابنتها الفنانة نجلاء يونس، والكاتب والشاعر الراحل د.محمود نسيم ويتسلم عنه المخرج عمرو قابيل

 

تشهد الدورة الثانية مشاركة 15 عرضا مسرحيا من 7 دول، قامت باختيارهم لجنة المشاهدة من بين 62 عرضا تقدموا للمشاركة، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة د.مايسة زكى والمخرج د.محمود أبودومة ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمخرجة والكاتبة عبير على حزين.

 

يحضر الحفل مجلس أمناء المهرجان الذى يضم عدد من الشخصيات الهامة والداعمة  بقوة لفكرة المهرجان، الفنان فتحى عبد الوهاب والسفيرة  د.مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والكاتبة والنائبة ضحى عاصى، ود. أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقة ومستشار مناحى الحياة في مؤسسة مصر الخير،  والإعلامية مشيرة موسى ، والفنانة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، والمخرج سعيد قابيل، والمخرج أحمد العطار، والناقدة عبلة الروينى، والمخرج د.محمود أبو دومة، والناقد الفني محمد عبد الرحمن.

 

ويعقب الحفل الانتقال الى مسرح الهناجر حيث تقدم المخرجة ومصممة الرقص نرمين حبيب عرض الافتتاح "فى يوم وليلة" ويشاركها الأداء شيرين حجازي وميريت ميشيل.

 

تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية ، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي

والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى،

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بداية كشف أثري كبير.. هيكل ضخم بجوار الهرم الأكبر

4 أعمال ثوابها يعدل الحج والعمرة لمن لا يستطيع..الأزهر للفتوى يكشف عنها

محمد صلاح: أتوقع فوز الزمالك بفارق هدفين على نهضة بركان

اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس

القصة الكاملة لجريمة سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

سلب الولاية على النفس وإسقاطها.. ما حالات جواز تطبيقها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

بـ4 فئات مذهلة.. انطلاق السيارة اليابانية سوزوكي فرونكس 2024

ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

خالي بالك| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-