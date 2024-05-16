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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن تحفة أوبو OPPO الجديدة Reno 12

تسريبات تكشف عن تحفة
تسريبات تكشف عن تحفة أوبو OPPO الجديدة Reno 12

في وقت سابق من اليوم، الخميس، أكدت شركة OPPO إطلاق سلسلة هواتف Reno 12 الذكية في الصين. 

ومن المقرر أن تتكون التشكيلة من إصدارين قياسي وآخر احترافي، سيأتيان خلفًا لهاتفين Reno 11 وReno 11 Pro اللذان ظهرا لأول مرة في نوفمبر الماضي. 

الآن، وقبل الإطلاق الأسبوع المقبل، كشفت OPPO عن تصميم وإصدارات ألوان العروض القادمة على منصة Weibo للتدوين المصغر.

 

تصميم سلسلة OPPO Reno 12 تم الكشف عنه رسميًا

يظهر OPPO Reno 12 بلون فضي بينما سيكون Reno 12 Pro متاحًا باللون البنفسجي. 

ومع ذلك، يبدو أن الأخير له لون أفتح في أسفل اللوحة الخلفية. 

كلا الهاتفين لهما تصميم بنمط يشبه الموج.

تتميز العروض القادمة بزوايا مستديرة وقطعة

كاميرا مستطيلة في الزاوية العلوية اليسرى، تحتوي على ثلاثة مستشعرات للكاميرا ووحدة فلاش LED.

يوجد زر التحكم بالصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن من سلسلة OPPO Reno 12. كما يبرز هذا أيضًا مما يوحي بأن كلا الجهازين قد يكونا مزودين بمستشعر بصمة داخل الشاشة. 

تظل بقية تفاصيل هاتف OPPO Reno 12 الثنائي طي الكتمان في الوقت الحالي. 

يمكننا أن نتوقع من العلامة التجارية أن تكشف عن المزيد من التفاصيل التي تسبق حدث الإطلاق الأسبوع المقبل.

وفقًا للتسريبات والشائعات، من المتوقع أن تأتي سلسلة OPPO Reno 12 بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة، وكاميرا أمامية 50 ميجابكسل، وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية يتكون من مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية 8 ميجابكسل و50 ميجابكسل، وعدسة تقريب. 

يُقال إن جهاز Reno 12 Pro مدعومًا من إصدار Dimensity 9200 Star Speed، بينما يُعتقد أن الطراز القياسي مزود بمعالج Dimensity 8250. 

من المتوقع أن تدعم كلا الهاتفين بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 80 وات.

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