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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

نتيجة الصف الرابع
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

يبحث جميع أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي حاليا عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني على جميع محركات البحث على الإنترنت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تعلن عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، على موقعها الرسمي على الإنترنت، مشددة على أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني هي نتيجة نقل تتولى المدارس مسئولية إعلانها بشكل منفصل حسب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كل مدرسة.

من جانبها، بدأت المدارس في إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتعلن المدارس حاليا  نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس في شكل جداول منشورة على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس بالألوان وليس بالدرجات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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ويمكن الآن لجميع أولياء الأمور الباحثين عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس على الإنترنت، أن يدخلوا على الصفحات الرسمية لمدارس أبنائهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كما يتم إعلان قوائم نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس في أماكن ظاهرة داخل المدارس، لإتاحة استلامها بشكل رسمي من المدرسة بعيدا عن النسخ الإلكترونية الموجودة على “فيس بوك”.

 نتيجة  نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالألوان

تظهر  نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في جميع المدارس بأربعة ألوان وليس بالدرجات، ويعبر كل لون من الألوان الأربعة في   نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني عن مستوى الطالب وتقييمه في الامتحان.

وتتمثل الألوان المذكورة في   نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني فيما يلي:

  • اللون الأزرق: يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100).
  • اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).
  • اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).
  • اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1  لأقل من 50).

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني نتيجة الصف الرابع الابتدائي نتيجة الصف الرابع الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

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