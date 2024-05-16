الحل بالقلم الجاف والكوريكتور ممنوع .. تنبيهات عاجلة للطلاب بلجان الإعدادية بالقاهرة

انتشرت في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم ، عددا من التنبيهات العاجلة لجميع الطلاب الممتحنين لضمان انضباط العملية الإمتحانية بدون أي خلل.

وتمثلت التعليمات المنتشرة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة فيما يلي :

- الحضور قبل بدء اللجنة بوقت كاف اقصاه 8:30 صباحا

- ممنوع منعا باتا استخدام التليفون المحمول داخل اللجنة

- الإجابة بالقلم الجاف الازرق وليس الجيل او اي نوع اخر.

-ممنوع منا باتا استخدام الكوريكتور بورقة الاجابة.

- ممنوع منعا باتا الأحاديث الجانبية مع الزملاء او الملاحظين.

-الالتزام بالهدوء والنظام داخل اللجنة

- عدم خروج اي طالب من اللجنة إلا بعد إنتهاء اللجنة

- التأكد من عدد أوراق كراسة الاجابة وكتابة الإجابة عليها

- كتابة البيانات كما هي مطابقة لرقم الجلوس

- الالتزام بعدم التدخل إلا في ورقة الاسئلة

- عدم مغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء زمن الإجابة

- إبلاغ الملاحظين بأي مشكلة داخل اللجنة وإبلاغ رئيس اللجنة بها

- ممنوع منعا باتا التدخين داخل اللجنة

وبدأ الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة العربية الترم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا بجميع لجان محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تخصص الـ 20 دقيقة الأخيرة من الزمن المخصص لـ امتحان اللغة العربية والخط للإملاء وفقا لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (200119) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (1223) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان رسمي لها، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية الـ35 وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.