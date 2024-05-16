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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

 

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024، حيث يؤدي اكثر من 60,000 طالب وطالبة الامتحانات فى 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفرعها في البحر الأحمر.
 

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان، لمتابعة الحالات المرضية وأيضاً تجهيز سيارات اسعاف للحالات الحرجة مع إقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك.

 

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وشدد عكاوى، على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أى استفسارات للطلاب بشأن الامتحان، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة وأيضاً بدء عملية التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

 

وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب.

 

وتابع نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضاً الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.

 

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