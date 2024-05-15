عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 15 ألف قطعة ملابس.. انطلاق فعاليات "دكان الفرحة" بجامعة جنوب الوادي

معرض دكان الفرحة
معرض دكان الفرحة

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، معرض"دكان الفرحة" الذى ينظمه صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الجامعة، وذلك بمقر بالصالة المغطاة بالجامعة خلال الفترة من 14 الى 16 مايو الجاري.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالله،  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعادل إمام، مدير مبادرة "دكان الفرحة “ولفيف من القيادات الادارية بـ جامعة جنوب الوادى.

 

افتتاح مركز لـ خدمات ذوى الإعاقة بجامعة جنوب الوادى

الحزن يكسو الوجوه.. الآلاف يشيعون جثامين شهداء الغربة بمقابر الأوسط سمهود بقنا

 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقاً مع التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأكد عكاوى، أن أنشطة"دكان الفرحة" تستهدف دعم الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية وتتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالى ١٥ ألف قطعة ملابس لتوزيعها على ٣٠٠٠ طالب وطالبة.

 

وأثنى رئيس جامعة جنوب الوادى، على جهود صندوق تحيا مصر، والمبادرات المتنوعة التى يقدمها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لكافة فئات المجتمع.

 

وأشاد الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة، بالدور التنموى لصندوق تحيا مصر وتعزيز قيم التكافل والتضامن وتخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم فى مسيرتهم التعليمية، مشيراً إلى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب.


 

معرض دكان الفرحة

IMG-20240515-WA0046
IMG-20240515-WA0046
IMG-20240515-WA0043
IMG-20240515-WA0043
IMG-20240515-WA0044
IMG-20240515-WA0044
IMG-20240515-WA0047
IMG-20240515-WA0047
IMG-20240515-WA0052
IMG-20240515-WA0052
IMG-20240515-WA0050
IMG-20240515-WA0050
IMG-20240515-WA0048
IMG-20240515-WA0048
IMG-20240515-WA0049
IMG-20240515-WA0049
IMG-20240515-WA0051
IMG-20240515-WA0051
IMG-20240515-WA0053
IMG-20240515-WA0053
IMG-20240515-WA0043
IMG-20240515-WA0043
IMG-20240515-WA0044
IMG-20240515-WA0044
IMG-20240515-WA0047
IMG-20240515-WA0047
IMG-20240515-WA0046
IMG-20240515-WA0046
IMG-20240515-WA0052
IMG-20240515-WA0052
IMG-20240515-WA0050
IMG-20240515-WA0050
IMG-20240515-WA0048
IMG-20240515-WA0048
IMG-20240515-WA0049
IMG-20240515-WA0049
IMG-20240515-WA0051
IMG-20240515-WA0051
IMG-20240515-WA0053
IMG-20240515-WA0053
جامعة جنوب الوادي جامعه صندوق تحيا مصر دكان الفرحة الحماية الاجتماعية الطلاب الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

معسكرات اعتقالات سرية .. بيان مهم للخارجية الفلسطينية

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

موضوعات متعلقة

بعد جولات قضائية.. "معلمين قنا" تستعيد مركزا تعليميا ومحلا تجاريا

بقرار من النواب.. زيادة ميزانية الصحة بقنا إلى 248 مليون جنيه

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد سيارات "تاكسي العاصمة" أمام مقر المجلس بالعاصمة الإدارية

أول 10 سيارات | معلومات فريدة عن "التاكسي الكهربائي" بالعاصمة الإدارية الجديدة

قصة شاب اختفى 26 عاما وظهر فجأة بسبب السحر.. أحداث حقيقية تحقق فيها النيابة

معسكرات اعتقالات سرية .. بيان مهم للخارجية الفلسطينية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

ننشر أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-