بـ 15 ألف قطعة ملابس.. انطلاق فعاليات "دكان الفرحة" بجامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، معرض"دكان الفرحة" الذى ينظمه صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الجامعة، وذلك بمقر بالصالة المغطاة بالجامعة خلال الفترة من 14 الى 16 مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعادل إمام، مدير مبادرة "دكان الفرحة “ولفيف من القيادات الادارية بـ جامعة جنوب الوادى.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقاً مع التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.



وأكد عكاوى، أن أنشطة"دكان الفرحة" تستهدف دعم الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية وتتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالى ١٥ ألف قطعة ملابس لتوزيعها على ٣٠٠٠ طالب وطالبة.

وأثنى رئيس جامعة جنوب الوادى، على جهود صندوق تحيا مصر، والمبادرات المتنوعة التى يقدمها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لكافة فئات المجتمع.

وأشاد الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة، بالدور التنموى لصندوق تحيا مصر وتعزيز قيم التكافل والتضامن وتخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم فى مسيرتهم التعليمية، مشيراً إلى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب.



