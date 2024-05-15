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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مركز لـ خدمات ذوى الإعاقة بجامعة جنوب الوادى

افتتاح مركز ذوى الاحتياجات
افتتاح مركز ذوى الاحتياجات الخاصة

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مركز خدمات ذوى الإعاقة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الإتاحة والدمج وتحقيق المساواة بين كافة الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين هيئة اميديست الأمريكية وجامعة جنوب الوادي لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة كوينسي ديرمودى، مدير برنامج منح جامعات المصرية بهيئة الاميديست بالشرق الأوسط، والدكتورة دينا محسن، نائب مدير الهيئة بمصر، والدكتور حسين أبوالمجد، مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، وممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

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وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم وتقديم كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في جميع المجالات، حيث أن الاهتمام بهذه الفئة من الطلاب يعد من أولويات الدولة المصرية بهدف إزالة جميع الحواجز الثقافية والمادية والاجتماعية والحصول على فرص متساوية والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة.

 

وأضاف عكاوى، بأن الجامعة تهدف لإنشاء مجتمع أكثر شمولاً، يتمتع من خلاله جميع الطلاب بفرص متساوية للحصول على التعليم الجيد ويمكنهم من خلال ذلك إبراز إمكاناتهم الكاملة.

 

وأعربت الدكتورة كوينسي ديرمودى، مدير الهيئة، عن سعادتها لافتتاح هذا المركز بجامعة جنوب الوادى، مؤكداً أهمية دور تلك المراكز فى تحقيق الدمج المجتمعي للطلاب ذوى الاعاقة فى المجتمع الجامعى بشكل سوى مما يعد انجازاً مهماً وعلامة فارقة فى منظومة الجامعات الحكومية فى مصر.

 

فيما أعربت الدكتورة دينا محسن، نائب رئيس الهيئة بمصر، عن سعادتها بافتتاح المركز التاسع لخدمات ذوى الإعاقة بجامعة جنوب الوادى، مقدمة الشكر لرئيس الجامعة على دعمه اللا محدود من أجل إنشاء هذا المركز بهذا الشكل الذى يليق بجامعة جنوب الوادى.

 

وأشار الدكتور حسين أبوالمجد، مدير المركز، إلى أن المركز يأتي استكمالاً لنجاح المبادرة السابقة بإنشاء خمسة مراكز تجريبية للطلاب ذوي الإعاقة في جامعات"القاهرة وعين شمس والإسكندرية واسيوط والمنصورة" والعمل على انشاء 15 مركز جامعيا لذوي الإعاقة مخصصاً للدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إنشاء بيئة يسهل الوصول اليها وداعمة لجميع المتعلمين بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو المعرفية.


وأوضح الدكتور ابراهيم حسن، نائب مدير المركز، بأن فقرات الحفل إعداد وتنفيذ طلاب ذوي الاعاقة بالجامعة مع المشاركة مع طلاب برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، حيث تضمن حفل الافتتاح فقرات عديدة ومتنوعة قام بأدائها الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة منها مسرحية وأغنية بلغة الاشارة وأغنية الختام بعنوان نفس الحروف وهى مزيج بين طالبات الإعاقة البصرية والسمعية.


 

جامعة جنوب الوادى

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جامعة جنوب الوادي جامعه ذوي الإعاقة الدمج المجتمعي برنامج الفئات الخاصة قنا

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