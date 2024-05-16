استعداداً للعيد.. الأزهر الشريف يوضح شروط الأضحية الصحيحة

أوضح الشيخ محمد عماد أبو الهدي، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، شروط الأضحية الصحيحة بمناسبة حلول عيد الأضحي، قائلا: إن الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الأضحية تكون واجبة على المستطيع المقيم.

وأضاف الشيخ محمد عماد أبو الهدي، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الأضحية هو عمل عظيم له أجر كبير عند الله عز وجل للمسلم، موضحا أنها سنة عند جمهور الفقهاء، معقبا: “اللي معملهاش هو اللي خسران وضيع على نفسه ثواب أجر عظيم”.

وتابع الشيخ محمد عماد أبو الهدي، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، أن أول شرط من الأضحية هي أن تكون من بهيمة الأنعام أى الإبل أو البقر أو الجاموس أو الغنم أو الماعز، ويشترط للبقر أو الجاموس أن تصل لسن العامين، وإذا كانت الزبيحة لم تبلغ السن ولكن ناضجة ووزنها كبير فهذا يجوز الضحي بها، إضافة إلى أن تكون خالية من العيوب.