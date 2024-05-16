افتتاح مجموعات جديدة بدورات الذكاء الاصطناعي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

افتتحت مكتبة دمنهور لليوم الثاني على التوالي مجموعات جديدة للأطفال الذين اجتازوا اختبارات الذكاء IQ التي سبق إقامتها للالتحاق بالتدريب.

وتستهدف هذه الدورات الأطفال من سن 8 سنوات حتى 16 سنة، ويستمر المستوى الأول لمدة شهر كامل بواقع محاضرتين اسبوعياً، وتنقسم المحاضرات إلى شرح نظري وتطبيقات عملية.

ويتضمن المستوى الأول عدة محاور منها معنى الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة - التعلم العميق ML والرؤية الحاسوبية Computer Vision ومعالجة اللغة الطبيعية NLP وChatPot بالإضافة إلى عمل تطبيقات عملية ومشاريع أون لاين.

من الجدير بالذكر أنه قد تم عقد اختبارات مقياس الذكاء والتفاعل IQ Test لجميع الأطفال الراغبين في الحصول على هذه الدورات وتم تقسيم المجتازين إلى مجموعات متقاربة في الأعمار ومستوى الذكاء، مع مراعاة توسط عدد الأطفال في كل مجموعة حتى يستطيع كل طفل مشارك الحصول على التركيز والرعاية والاهتمام خاصةً خلال التطبيقات العملية.

ذلك فى إطار رؤية الدولة وخطتها الرامية إلى إعداد أجيال متسلحة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأسيس الأطفال في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ونظراً للاقبال الشديد من الأطفال وأولياء الأمور للاستفادة من دورات الذكاء الاصطناعي للأطفال AI For Kids المقامة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.