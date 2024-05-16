عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مجموعات جديدة بدورات الذكاء الاصطناعي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

مكتبة دمنهور بالبحيرة
مكتبة دمنهور بالبحيرة

افتتحت مكتبة دمنهور لليوم الثاني على التوالي مجموعات جديدة للأطفال الذين اجتازوا اختبارات الذكاء IQ التي سبق إقامتها للالتحاق بالتدريب.

txt

البحيرة.. تنظيم مسابقات وورش حكي خلال قافلة سكانية شاملة

txt

الفايز يكسب خروف العيد.. أغرب جائزة نهائي دورة كروية بالبحيرة (صور)

وتستهدف هذه الدورات الأطفال من سن 8 سنوات حتى 16 سنة، ويستمر المستوى الأول لمدة شهر كامل بواقع محاضرتين اسبوعياً، وتنقسم المحاضرات إلى شرح نظري وتطبيقات عملية.

ويتضمن المستوى الأول عدة محاور منها معنى الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة - التعلم العميق ML والرؤية الحاسوبية Computer Vision ومعالجة اللغة الطبيعية NLP وChatPot بالإضافة إلى عمل تطبيقات عملية ومشاريع أون لاين.

من الجدير بالذكر أنه قد تم عقد اختبارات مقياس الذكاء والتفاعل IQ Test لجميع الأطفال الراغبين في الحصول على هذه الدورات وتم تقسيم المجتازين إلى مجموعات متقاربة في الأعمار ومستوى الذكاء، مع مراعاة توسط عدد الأطفال في كل مجموعة حتى يستطيع كل طفل مشارك الحصول على التركيز والرعاية والاهتمام خاصةً خلال التطبيقات العملية.

ذلك فى إطار رؤية الدولة وخطتها الرامية إلى إعداد أجيال متسلحة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأسيس الأطفال في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ونظراً للاقبال الشديد من الأطفال وأولياء الأمور للاستفادة من دورات الذكاء الاصطناعي للأطفال AI For Kids المقامة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

محافظ البحيرة مكتبة مصر العامة بدمنهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التطبيقات العملية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ترشيحاتنا

توقف الرحلات والرياضات البحرية بالغردقة لسوء الأحوال الجوية

سد النهضة وغزة.. القمة العربية في البحرين تناقش أهم القضايا والملفات اليوم

متحدث الوزراء: إجراءات تسليم أرض «رأس الحكمة» تتم خلال الفترة الحالية

وزير الزراعة يقرر إلغاء تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

عيد الصعود وقمص برية شهيت.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ3 أعياد اليوم |تفاصيل

شوبير يوجه رسالة هامة لمدرب الزمالك بشأن هذا اللاعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-