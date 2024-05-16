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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. تنظيم مسابقات وورش حكي خلال قافلة سكانية شاملة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بالوحدة الصحية بقرية سيف النصر وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

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حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 345 مواطن 90 باطنة و 30 أطفال و 30 جلدية 45 تنظيم الأسرة بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي لعدد 150 سيدة حول مخاطر الحمل المتكرر والزواج المبكر وأهمية تنظيم الأسرة على الأسرة والمجتمع.
مع توفير صيدلية لصرف الأدوية للمرضى بالمجان

و تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وكذلك التوعية يمرض السعار وطرق العدوى والوقاية منها ومواقع المستشفيات التى بها التطعيمات اللازمة.

وشاركت الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة بتنظيم مسابقات رياضية وورش حكي ورسم  على وجوه الأطفال.

وبقطاعي التربية والتعليم ومحو الأمية تم التوعية بأهمية التعليم ومحو الأمية وأهمية الاشتراك بالنشاط الصيفى بالمدارس وفوائده.

كما تم خلال القافلة التوعية بأهمية المشروعات الزراعية كمشروع انبات الشعير لسهولة تنفيذه بالمنازل الريفية وأهمية مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم الأسرة البسيطة مما يعود على الدولة بالنفع العام.

البحيرة الشباب والرياضة الوحده الصحيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات التثقيف الصحي قافلة سكانية شاملة مدينة كفر الدوار مشروعات الصغيرة والمتوسطة مكتبة مصر العامة مشروعات الصغيرة

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