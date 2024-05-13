عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة : مستهدف زراعة 42 ألفا و300 فدان قطن هذا العام

زراعة محصول القطن
زراعة محصول القطن بالبحيرة

قال المهندس موفق محمود سارى ، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام ، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى، عبارة عن 31247 ائتمان، و 6000 إصلاح زراعى ، و 5106 استصلاح  وقد تم زراعة 4548 فدان قطن تجارى ، و 535 فدان إكثار حتى اليوم ، باجمالى 5083 فدان.

txt

بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه.. افتتاح مبني رياض أطفال وابتدائي بمعهد فتيات دمنهور

txt

توريد 168 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

وأوضح « سارى » أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة و بذرة القطن ، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية ، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.


وأضاف المهندس موفق سارى وكيل الوزارة ، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد ، والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة ، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى ، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة تقوم بالمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى .


من جهته أوضح المهندس محمود عبد المجيد هليل ، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أنه من المستهدف زراعة ، 42353 فدان قطن هذا العام موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار و التجارى،عبارة عن 31247 ائتمان ، و 6000 إصلاح زراعى ، و 5106 استصلاح ، عبارة عن 50 فدان بمركز بكوم حمادة، و1500 فدان بمركز الدلنجات، و150 فدانا بمركز إيتاى البارود، و500 فدان بمراكز شبراخيت، و1000 فدان بالرحمانية، و1097 فدان بمركز أبو المطامير، و5000 فدان بمركز كفر الدوار، و1200 فدان بمركز ادكو، و25 فدانا بمركز رشيد و 900 فدان بمركز المحمودية، و1500 فدان بمركز دمنهور، و12000 فدان بمركز أبو حمص ، و اجمالى ما تم إزالته 23743 فدان ، تم حرث 16043 فدان ، وتخطيط 11548 فدان ، وذلك فى إطار خدمة وزراعة القطن للموسم الحالى بنطاق محافظة البحيرة .  
 

وأضاف المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة الحقلية بالبحيرة ، انه بناء على تعليمات وكيل الوزارة ومدير عام الزراعة ، قامت لجان المكافحة بالمرور على مراكز دمنهور و المحمودية وادكو وحوش عيسى وابو المطامير وذلك لمتابعة زراعات محصول القطن ، وتلاحظ انه يوجد إنبات حديث جيد ، كما توجد زراعات جديدة لم يتم الإنبات بها ، وبفحص مساحات البرسيم تلاحظ عدم وجود أية إصابات بدودة الحشد الخريفية ، وتنبه على مسئولى المكافحة بالمراكز بالإسراع فى عمليات الخدمة وزراعة القطن لما له من تأثير جيد على زيادة إنتاجية الفدان ، وكان قد تم التنبيه بعدم السماح برى البرسيم بعد 10 مايو وذلك للحد من الإصابة بدودة ورق القطن . 


وشارك فى لجان المرور على الزراعات كل من المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة ، والمهندسة رضا السيد صالح رئيس قسم المكافحة ، المهندس مكرم صديق الصعيدى مسئول العلاجات ، المهندس محمود محمد إسماعيل ،وذلك بمركزى المحمودية وادكو ، وتم المرور على جمعيات الوفاء والشركة و اريمون القصر و القصير المستجد و أبو دسن ، واللجنة الثانية المكلفة بالمرور على مركزى حوش عيسى وأبو المطامير مكونه من المهندس رؤف عبد الجليل أبو العيص ، و المهندس حصافى الحسينى حرحش ، و المهندس محمد مصطفى الطويل وتم المرور على جمعيات الخربه و القرنين و حوش عيسى ، و بأبو المطامير جمعيات الشركة وكوم القدح.

البحيرة بذرة القطن زراعة القطن طن قمح محصول القطن محافظة البحيرة وكيل وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

السيسي: المشروعات اللي بتاخد 200 سنة إحنا بنعملها في 3 أو 4 سنين

ترشيحاتنا

مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوى العاملة.. ونعاهدكم على توفير الغذاء الآمن|فيديو

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا لاستكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر

رموه في النيل.. تفاصيل مقتـ.ل عقرب أدمن جروب مجانين صيد بالعياط.. صور

حماس تعلق على تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية

حسبي الله في اللي دمر حياتي.. رسالة غامضة من حورية فرغلي تقلب إنستجرام

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-