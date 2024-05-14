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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفايز يكسب خروف العيد.. أغرب جائزة نهائي دورة كروية بالبحيرة (صور)

دورة كروية بجائزة
دورة كروية بجائزة عينية «خروف العيد»

احتفالات وأجواء طريفة شهدها ملعب بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث نظم دورة كروية بجائزة عينية «خروف العيد»، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

 ولاقت الجائزة رواجًا واسعًا بين أهالي المحافظة، كما تضمنت الاحتفالات الطبل البلدي.

دورة كروية بجائزة عينية «خروف العيد»
دورة كروية بجائزة عينية «خروف العيد»
دورة كروية بجائزة عينية «خروف العيد»
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وشهد الملعب احتفالات نهائي الدورة الكروية بين فريقي الأحلام الذي يمثل مركز أبو حمص، وفريق كتبية الفهد الذي يمثل مركز دمنهور، بالطبل البلدي والمزمار بقرية بلقطر الشرقية بمركز أبو حمص.

دورة كروية بجائزة عينية «خروف العيد»
دورة كروية بجائزة عينية «خروف العيد»

أوضح أشرف السيد الفقي، لاعب نادي الكروم السابق ومنظم الدورة الكروية، أن جائزة المباراة «خروف»، مشيرًا إلى أنها جاءت بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، كما أنّ الفكرة لاقت رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب أهالي الأهالي عن سعادتهم بالدورة الكروية وتفاعل معها الجمهور.


وذكر منظم الدورة الكروية أنه سيتم تنفيذ العديد من الدورات، خلال الأيام المقبلة، لاسيما في إجازة عيد الأضحى، موضحًا أن الجوائز تحدد لخدمة اللاعبين.


يذكر أن مدينة أبو حمص نظمت العديد من الدورات الكروية خلال الفترة الماضية، والتي قدمت خلالها جوائز عينية، كما يتم تنفيذها لاكتشاف المواهب في قرى البحيرة، من خلال حضور عدد من مديري أكاديميات الكرة. 

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