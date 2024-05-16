اليوم.. الاحتفال بذكرى وردة الجزائرية ومحمد عبدالوهاب على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلّا فنيا في الثامنة والنصف مساء الخميس 16 مايو على مسرح أوبر دمنهور بمشاركة كل من الفنانة آلاء أيوب والفنان مصطفى سعد، وذلك احتفاءً بذكرى كل من موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب والفنانة وردة الجزائرية.

تحيي آلاء أيوب الفاصل الأول من الحفل والذي يتضمن باقة من أجمل ما قدمت وردة هي:- في يوم وليلة، لولا الملامة، أكدب عليك، العيون السود، اشتروني، ويحيي الفاصل الثاني من الحفل الفنان مصطفى سعد.

والذي يتضمن باقه من أجمل أعمال الموسيقار عبد الوهاب هي: كنت فين وأنا فين، يا مسافر وحدك، قول لي عمل لك إيه قلبي، أنا لك على طول، لا مش أنا اللي أبكي.



الجدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب توفى 4 مايو 1991، وهو موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، وعمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي، ولحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح ورجاء عبده وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.

أما الفنانة وردة التي وافتها المنية 17 مايو 2012، هي مغنية جزائرية حاصلة على الجنسية المصرية، ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية، وتعد من أبرز مطربات جيلها، فهي تعاملت مع كبار الملحنين منهم فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وعمار الشريعي ومحمد القصبجي ومحمد الموجي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل.