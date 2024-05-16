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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ الساحر والبلياتشو.. مكتبة مصر العامة بالدقي تواصل احتفالها بعيد ميلادها

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تواصل مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، احتفالاتها بعيد ميلادها الـ29، بتقديم مجموعة من الفعاليات الفنية في الحادية عشر صباح يوم غد الجمعة للأطفال.

وتشهد الفعاليات تقديم فقرات الساحر والبلياتشو في حديقة المكتبة للأطفال، إلى جانب مجموعة من الورش والفعاليات المختلفة.

وقالت رانيا شرعان، مديد المكتبة، إن المكتبة تستأنف فعالياتها بعد الإنتهاء من عمليات الجرد الخاصة بها، وتبدأ باستمرار الاحتفال بعيد ميلاد المكتبة، فضلا عن تقديما خلال الفترة المقبلة الكثير من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى بناء الإنسان، ورفع الوعي، ونشر المعرفة، وتستهدف تحقيق رسالة الدولة في رفع المستوى الثقافي للإنسان المصري.

وأضافت أن المكتبة تقدم خدماتها وأنشطتها للكبار والأطفال، كما تقدم برامج ثقافية مختلفة لتحقيق هذا الغرض، وبالنسبة لبرامج الأطفال: تقدم المكتبة أنشطة تعليم اللغات والعلوم والرياضيات وأنشطة ترفيهية ومهرجانات وأنشطة حركية ومعسكرات الكشافة ودورات الشطرنج وأنشطة الحكي وأنشطة الحاسب الآلي والبرمجة وأنشطة فنية مثل الرسم الأكرليك والرسم بالرصاص وغيرها، وأنشطة الحلي والاكسسوارات.

بالنسبة لقسم الكبار، يقدم الخدمات القرائية وأنشطة تساعد على تمكين المرأة مثل: التفصيل والتطريز والمكرمية، وأنشطة الخط العربي للكبار والصغار، فضلًا عن منحة مجانية من مدرسة خضير البورسعيدي لتعليم الخط العربي.

وتقدم المكتبة سلسلة من الندوات الشهرية التي تتميز بالتنوع وتغطية الموضوعات التي تهم المستفيد مثل: ندوات عن الصحة والتعليم والتنمية البشرية وندوات ثقافية بالتعاون مع السفارات المختلفة لتفعيل الحوار بين الحضارات وندوات أدبية وشعرية ومناقشة الكتب وإقامة حفلات للتوقيع وندوات رفيعة المستوى يشارك فيها كبار الشخصيات لمناقشة موضوعات مطروحة على الساحة، هذا بالإضافة إلى المكتبات المنتقلة والتي نقلة نوعيه لعمل زيارات شهرية لعدد من الأماكن لتقديم الخدمات المتنوعة.

وتتيح خدمات المكتبة الثابتة لجميع المستفيدين من إعارة كتب وأنشطة ودورات تدريبية وثقافية وتتميز بأنها تقوم بزيارة شهرية ثابتة في نفس المكان لتحيق الاستفادة من الخدمات، وتهتم بالمناطق العشوائية، وقرى حياة كريمة التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة.

كما تقدم المكتبة  دورات تدريبية معتمدة في مجال التحول الرقمي وبرنامج ومنح تدريبية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحو الأمية الرقمية وتنمية مهارات الحاسب الآلي لدى الشباب والكبار، ودورات تدريبية عن القيادة الإدارية والتسويق الإلكتروني وغيرها وتقديم دورات للغة الإنجليزية المعتمدة.

وتسعى المكتبة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق إنشاء فروع لها في المواقع المختلفة بالقاهرة، ومحافظات الجمهورية، ولعبت المكتبة دورًا بارزًا في تأسيس العديد من الأجيال المختلفة ثقافيًا.

مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي الفعاليات الفنية الورش والفعاليات المختلفة فقرات الساحر

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