وكيل صحة القليوبية: حريصون على القضاء على قوائم انتظار العنايات المركزة

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، الخميس، إجتماعا مع بعض العاملين بمستشفى القناطر الخيريه العام ومستشفى شبين القناطر المركزي بحضور مديري المستشفيات المذكوره وفريق حساب التكاليف بكل مستشفى بالاضافة الى مدير التفتيش المالي والاداري بالادارات الصحيه التابع لها كل مستشفى.

ووجه الجزار بضرورة دراسة الطاقم الطبي لاقتصاديات الصحة لما له من أهمية بالغة، والتأكيد علي تشكيل وحدة لاقتصاديات الصحة بكل مستشفي ، والتي ستعد هي المحور الرئيسي لتحسين الموارد الاقتصادية بكل مستشفي، علي أن تتم المراجعة المستمرة من قبل مدير المستشفي لكل السبل والموارد المتاحة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ، والعرض علي وكيل الوزارة بشكل شهري.

وأشار وكيل الوزارة أيضا أثناء الاجتماع أنه لابد من العمل بأقصي جهد للقصاء علي قوائم انتظار الرعايات المركزة وتقليل ساعات الانتظار للمرضي، فالهدف الرئيسي الذي تسعي اليه صحة القليوبية هو وصول الخدمة الطبية لكل مستحقيها علي أكمل وجه.