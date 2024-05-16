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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية: الدولة لا تألو جهدا للارتقاء بقطاع الزراعة ودعم المزارعين

صدى البلد

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بنطاق المحافظة؛ لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.


وشدد المحافظ -في بيان اليوم /الخميس/- على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.


من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، إنه تنفيذا لتلك التوجيهات، نظمت المديرية، بالتعاون مع معهد بحوث القطن، ندوات إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمزارعي مركزي ههيا والإبراهيمية، بحضور الدكتور إبراهيم بدر والدكتور سامح سلطان بمعهد بحوث القطن، والمهندس مؤمن عبدالرحمن مدير إدارة الإبراهيمية الزراعية، والمهندس محمد عبد السلام بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارتين.


وأوضح أنه تم، خلال الندوة، التوصية بضرورة الإخلاء المبكر والخدمة الجيدة للأرض، وطرق معالجة الأرض القلوية، وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات، وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.


وفي سياق متصل - قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم متولي، إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية ، قامت بفحص (1933) رأس ماشية ضد البروسيلا (1697) رأسا ضد السل البقري بإجمالي 3630 رأسا بمختلف مراكز المحافظة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.


وأوضح متولي -في بيان اليوم- أن عمليات الفحص جاءت تيسيرا على المواطنين وإسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا والوقاية منهما، حيث إنهما من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

الشرقية ممدوح غراب الزراعة المزارعين المحاصيل الزراعية

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