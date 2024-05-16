بيطري المنيا: قوافل مجانية بقرى بني مزار بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تنظيم قافلتين بيطريتين بالمجان في قريتي (أشروبة ، إبشاق) بمركز بنى مزار على مدار يومي ١٨ و ١٩ مايو الجاري ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة "، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال تكثيف القوافل البيطرية المجانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجا.

أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلتين ضمن خطة استراتيجية مسبقة للمديرية، مشيراً إلى أن القوافل تجوب القرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية وتقديم والعلاج المجاني، وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين، بالإضافة إلي إجراء العمليات الجراحية بالمجان.