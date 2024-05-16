زيارة تاريخية وإعلان سياسي عن القطب العالمى الثانى.. بوتين وشي جين يقدمان رؤية المعسكر الثانى للعالم عن الأزمات الساخنة بالشرق والغرب

"العالم لا يحكمه قطب واحد" .. هذا هو شعار القمة الروسية الصينية التى انعقدت اليوم، حيث حرص زعيما التنين الصيني والدب الروسي على إبراز رؤية المعسكر المواجة للغرب، وكيف يقيم أزمات البشرية، وحلول نزاعات المناطق الساخنة، سواء فى النصف العلوى من الكرة الأرضية، وحروب أوروبا ومعارك الحرب الباردة المباشرة مع الغرب، أو نزاعات الشرق الأوسط ودول العالم الثالث، والتى تعد أحد ساحات الصراع الثنائي القطبي العالمى.

وعقب اللقاء، أصدر الزعيمان بيانا مفصلا عن رؤية البلدين لإطفاء الحرائق المشتعلة حول العالم، وخلال اللقاء تعهد الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعميق شراكتهما الاستراتيجية في بكين اليوم الخميس، في عرض صارخ لتحالفهما المتزايد، وكان شي قد استقبل بوتين - الذي يضم وفده كبار مسؤولي الدفاع والأمن - في قاعة الشعب الكبرى في بكين في وقت سابق باستعراض عسكري كامل، إيذانا ببدء زيارة الدولة للرئيس الروسي التي تستغرق يومين .

سيضخان زخمًا قويًا

وبحسب ما نشرته شبكة CNN الأمريكية عن الزيارة، فقد أشاد شي بالعلاقات العميقة بين البلدين، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في بيان مشترك وقعه الزعيمان في حفل بعد ظهر الخميس، قائلًا إنهما "سيضخان زخمًا قويًا" في تطوير علاقاتهما، وتعد هذه الزيارة، وهي أول زيارة رمزية لبوتين إلى الخارج منذ أن بدأ فترة ولاية جديدة كرئيس لروسيا الأسبوع الماضي، أحدث علامة على توطيد العلاقات حيث يربط البلدان بلديهما بشكل أوثق في مواجهة الاحتكاك الشديد مع الغرب، وفي اجتماعاته مع بوتين، أعلن شي أن العلاقات الصينية الروسية "صمدت أمام اختبار المشهد الدولي المتغير" وقدمت "مساهمات إيجابية في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأشاد بوتين، الذي أصبح اقتصاد بلاده يعتمد بشكل متزايد على الصين منذ غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022، بـ"التعاون العملي" بين البلدين في اجتماعاته مع شي، مشيراً إلى التجارة الثنائية القياسية بينهما العام الماضي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الطاقة والصناعة والزراعة. والتعاون الزراعي، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الروسية "تاس"، ويعد اجتماعهما هو المرة الرابعة التي يتحدث فيها بوتين وشي وجها لوجه منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا - بعد أسابيع من إعلان الاثنين شراكة "بلا حدود" على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وتأتي زيارة الدولة هذا الأسبوع وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن اتجاه الحرب في أوكرانيا وسط تأخيرات في المساعدات إلى كييف، ومع ظهور مجمع الاقتصاد والدفاع الروسي غير متأثر بالعقوبات الغربية - وهو الوضع الذي زعم مسؤولون أمريكيون أنه مرتبط بالدعم الصيني. وهو ما تنفيه بكين، وقال بوتين إنه وشي سيناقشان الحرب في أوكرانيا في محادثات غير رسمية في وقت لاحق من مساء الخميس، والتي من المتوقع أن تشمل وزير الدفاع الروسي المعين حديثا أندريه بيلوسوف وسلفه سيرجي شويجو، الذي يشغل الآن منصب أمين مجلس الأمن الروسي.

رؤية التنين الصيني والدب الروسي للقضايا الساخنة



وفيما يعد رؤية مشتركة للقطب الثاني للعالم حول القضايا الساخنة بالعالم، صدر بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمع بوتين و شي جينبينغ في بكين، حيث رحّبت روسيا في البيان بـ"استعداد الصين للمساعدة في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا"، كما تمت الإشارة إلى أنّ "روسيا والصين تعارضان إطالة أمد الصراع في أوكرانيا وانتقاله إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها"، ولفت الجانبان إلى "أننا نراقب التأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الوضع بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مشيرين أنهما يؤكدان "قلقهما البالغ من مساعي الولايات المتحدة لإحداث خلل في التوازن الاستراتيجي"، وأكّدت سلطات روسيا في البيان المشترك دعمها لمبدأ "الصين واحدة" ومعارضة استقلال تايوان، في حين تدعم الصين "جهود روسيا في ضمان سيادة وسلامة أراضيها"، وجاء في البيان أنّه "لا يمكن أن يكون هناك فائزون في حرب نووية".

وعن أزمات الشرق الأوسط، أكدت روسيا والصين دعمهما لسيادة سوريا وليبيا، والمساهمة في دفع عمليات التسوية نحو الأمام، وجاء في البيان: "روسيا والصين تدعمان سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا وليبيا، وتساهمان في دفع عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها مواطنو هاتين الدولتين بأنفسهم"، وقالت الدولتان فى نص البيان: "نعرب عن القلق بشأن الصواريخ الأميركية في أنحاء مختلفة من العالم والتي تهدد روسيا والصين".

تزايد الضغوط الدولية على أوكرانيا

ويأتي ترحيب بوتين على السجادة الحمراء في بكين بعد يوم من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر مكتبه أنه سيوقف جميع الزيارات الدولية المقبلة ، حيث تدافع قواته ضد هجوم روسي مفاجئ في منطقة خاركيف شمال شرق بلاده، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كييف في وقت سابق من هذا الأسبوع لتأكيد دعم إدارة بايدن لأوكرانيا بعد أشهر من تأخير الكونجرس في الموافقة على المساعدات العسكرية الأمريكية للدولة المحاصرة، وتعهد بلينكن بتقديم تمويل عسكري أجنبي بقيمة ملياري دولار، وقال إنه يتم نقل الذخيرة والأسلحة التي تشتد الحاجة إليها إلى الخطوط الأمامية.

كما تتصاعد الضغوط على شي من كل من الولايات المتحدة وأوروبا لضمان أن الصادرات المرتفعة من الصين إلى روسيا منذ بداية الحرب لا تدعم المجهود الحربي الذي يبذله الكرملين، وواجه مسؤولو البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة بكين بشأن ما يعتقدون أنه دعم كبير للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية - في شكل سلع مثل الأدوات الآلية ومحركات الطائرات بدون طيار والمحركات النفاثة والإلكترونيات الدقيقة المصدرة من الصين. انتقدت بكين الولايات المتحدة ووصفتها بأنها وجهت "اتهامات لا أساس لها" بشأن "التبادلات التجارية والاقتصادية الطبيعية" بين الصين وروسيا.

وفي حديثه إلى جانب بوتين يوم الخميس، قال الزعيم الصيني إن البلدين "متفقان على أن الحل السياسي للقضية الأوكرانية هو الاتجاه الصحيح" ودعا إلى بناء "إطار أمني متوازن وفعال ومستدام" - في إشارة إلى وجهة نظر بكين وموسكو المشتركة. هو أن الناتو هو المسؤول عن الحرب في أوروبا، وقال شي: "تأمل الصين في تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا قريبا، وتواصل القيام بدور بناء".

التوافق على الاحتكاكات المشتركة

وتمثل زيارة هذا الأسبوع الاجتماع الثالث والأربعين للقادة خلال أكثر من عقد من وجود شي في السلطة، وقام شي وبوتين، المعروفان بالكيمياء الشخصية الوثيقة بينهما، بتوسيع التنسيق الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والأمني ​​بين بلديهما بشكل مطرد في ذلك الوقت - حيث واجه كل منهما احتكاكات متزايدة مع الولايات المتحدة وحلفائها، وحتى في الوقت الذي يسعى فيه شي إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع أوروبا وتحقيق الاستقرار في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير مستعد للتضحية بشراكته مع بوتين، الذي يعتبره الزعيم الصيني شريكا لا غنى عنه في إعادة تشكيل النظام العالمي الذي يعتقد كلاهما أنه ضروري. التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بشكل غير عادل وتسعى لاحتوائها.

وظهرت هذه النظرة العالمية المشتركة أيضًا يوم الخميس عندما انتقد شي، متحدثًا إلى جانب بوتين، "عقلية الحرب الباردة" العالقة، وقال إن "الهيمنة الأحادية ومواجهات المعسكرات وسياسات القوة تهدد السلام والأمن العالميين في كل دولة" - مستخدمًا لغة نموذجية لبكين. وانتقادات موسكو للولايات المتحدة وحلفائها، وأشار بوتن إلى مخاوف شي جين بينج بشأن تزايد المشاركة بين حلف شمال الأطلسي والدول ذات التفكير المماثل في آسيا، ودعا إلى إنشاء "بنية موثوقة وكافية للأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث لن يكون هناك مكان لتحالفات عسكرية سياسية مغلقة".

وقال بوتين بعد اجتماعات الخميس: "نعتقد أن إنشاء مثل هذه التحالفات سيكون له نتائج عكسية وضار"، وإلى جانب اللقاءات في بكين، والتي من المتوقع أن تشمل "حفلا" بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع أن يحضر بوتين أيضا منتديات التجارة والتعاون في هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين والمتاخمة لأقصى شرق روسيا، وتعد المنطقة تاريخيا موقعا للتوترات الحدودية الطويلة الأمد بين الجارتين، والتي اندلعت في الصراع بين الصين والاتحاد السوفيتي في عام 1969. وقد شهدت اتصالا متزايدا مع أجزاء من الشرق الأقصى الروسي في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي بوتين بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس في معهد هاربين للتكنولوجيا، وهي جامعة فرضتها الحكومة الأمريكية على العقوبات في عام 2020 لدورها المزعوم في شراء سلع للجيش الصيني.