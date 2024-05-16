البورصة تربح 58 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 26142 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 31894 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 11258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 5665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 8160 نقطة.