عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر وموعد وقفة عرفات

عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2024 وموعد وقفة عرفات في العام الهجري 1445، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر ذي القعدة.

ومنحت مصر قبل عامين إجازة رسمية مطولة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الفطر في أبريل 2022، إذ حصل العاملون على 9 أيام متصلة تنوعت ما بين عطلة أسبوعية رسمية وإجازة عيدي الفطر والعمال.

لتبدأ الإجازة رسميا من الجمعة 29 أبريل حتى الأحد 7 مايو 2022.

عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر

من المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى لعام 2024 نحو 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال، وتكون تلك الأيام مدفوعة الأجر، وتتضمن الأيام الآتية:

- يوم الجمعة، الموافق 14 يونيو 2024: عطلة رسمية.

- يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024: يوم وقفة عرفات، اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الاثنين، الموافق 17 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

- يوم الخميس، الموافق 20 يونيو 2024:

- يوم الجمعة، الموافق 21 يونيو 2024: عطلة رسمية.

- يوم السبت، الموافق 22 يونيو 2024: عطلة رسمية.

موعد وقفة عرفات 2024

أما بالنسبة لموعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2024 (وقفة عرفات)، أشارت الدراسات الفلكية إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الخميس، الموافق 29 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.

- بداية شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر ستكون يوم الجمعة، الموافق 7 يونيو 2024.

- موعد وقفة عرفات لعام 2024 سيكون يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

- موعد عيد الأضحى لعام 2024 سيكون يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.