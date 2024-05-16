أحدث ظهور لمحمد صلاح رفقة جونز من الجيم

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ستوري عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر صلاح رفقة جونز من الجيم استعدادًا للجولة الأخيرة من البريميرليج.

من جانب اخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير اليوم الخميس عن تفاصيل انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، يسعى لتسريع هذا الانضمام.

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر



في تصريحاته الإذاعية على "راديو أون سبورت إف إم"، قال شوبير: "محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو، وسيحصل بعدها على فترة راحة قصيرة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لأول مرة تحت قيادة حسام حسن".