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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة العربية| الرئيس العراقي للولايات المتحدة: نرفض انتهاك سيادة البلاد

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

 قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إن القمة العربية اليوم تتزامن مع تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن ما يفعله الاحتلال يعد إبادة جماعية بكل المقاييس.

وأضاف رشيد، أنه يجدد وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وعلى جانب آخر، دعي الرئيس العراقي جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى الحوار من أجل حل الأزمة، كما جدد دعمه الكامل للبنان للوصول للاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبخصوص اليمن، قال رشيد إن العراق يدعم أي خطوات لحصول الشعب اليمني على الاستقرار.

كما دعي الرئيس العراقي في كلمته، المجتمع الدولي لمساعدة الدول التي تضررت بسبب المناخ.

وفي ختام كلمته، شدد الرئيس العراقي على رفض الانتهاكات التي تطال سيادة العراق أو استخدامها للاعتداء على الآخرين.

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نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 33 من القمة العربية بالبحرين

بدأت القمة العربية الـ 33 ، اليوم الخميس، في انطلاق جدول أعمالها في عاصمة البحرين المنامة والتي ستناقش حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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