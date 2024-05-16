خالد عبدالمولى: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة البحرين كشفت للعالم جرائم الاحتلال

قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية ال 33 بالبحرين، كاشفة للعالم جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح عبدالمولى، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.



وأكد أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القمة تعكس استمرار التشاور بين القادة العرب، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها المنطقة العربية، فالقضية الفلسطينية هي المحور الرئيسى في هذا الاجتماع، وستكون على قمة أولويات القادة العرب، خاصة فيما يتعلق بآليات دعم صمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ومواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.

وأشاد النائب خالد عبدالمولى، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدول العالم بالاتحاد لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وإنقاذ مستقبل الدولة الفلسطينية وإعطائهم حقهم المشروع في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إلى أن موقف مصر الواضح منذ بدء الحرب في قطاع غزة، حيث تعتبر مصر ملف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خطًا أحمر لا يمكن القبول به.