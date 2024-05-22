فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها.

وأطلت مي سليم، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق من الورود البيضاء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي سليم