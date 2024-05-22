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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

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خدمات تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.
 

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سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3622 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3170 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25360 جنيها.

 

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.70 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 50.75 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 59.38 جنيه للبيع، و59.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.45 جنيه للبيع، و12.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 152.20  جنيه للبيع، و151.82 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

طقس الـ 72 ساعة القادمة


وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد مازالت تتأثر بموجة شديدة الحرارة، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والتي تكون مرتفعة في قيم  درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة وزيادة الأجواء المشمسة خلال فترة النهار.
 

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تسجل العظمى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن موعد انكسار الموجة الحارة يوم الجمعة المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية، حيث متوقع أن تسجل العظمى يوم الجمعة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.
 

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