روسيا تعلق على قرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تؤيد تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وهو الموقف الذي حافظت عليه منذ أيام الاتحاد السوفييتي.

وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي: "أود أن أذكركم بأن روسيا هي الوريث القانوني الرسمي للاتحاد السوفييتي. لقد اعترف الاتحاد السوفييتي بدولة فلسطين قبل وقت قصير من زوال الاتحاد السوفييتي".

وأضاف: "كل هذا يتماشى تمامًا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والنهج القائم على حل الدولتين. ولهذا السبب، روسيا باعتبارها الخليفة القانونية للاتحاد السوفييتي، تحافظ على موقفها الثابت والشفاف فيما يتعلق بهذا الأمر".

وأعلنت سلطات النرويج وأيرلندا وإسبانيا، في وقت سابق من اليوم، قراراتها بالاعتراف بسيادة الدولة الفلسطينية، ومن المتوقع أن تدخل القرارات حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في أواخر أبريل الماضي، إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية مايو.

وحتي الآن دولة فلسطين معترف بها كدولة ذات سيادة من قبل 143 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا.

أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، فقد اعترفت بلغاريا وجمهورية التشيك وقبرص والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد بالدولة الفلسطينية.