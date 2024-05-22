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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفعم بالشجن.. ماجدة خير الله تشيد ب "دواعي السفر"

دواعي السفر
دواعي السفر

أشادت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك بمسلسل “ دواعي السفر ” . 

وقالت ماجدة خير الله : دواعي السفر، مسلسل جميل ومختلف ومفعم بالشجن ، الحلقتين الاولي والثانيه، رغم قله الاحداث الا انهما تآصيل ونسج للشخصيات الاساسيه ، كامل الباشا (القبطان ابراهيم) الذي يعيش في كم هائل من الاكاذيب يخفي اخساسه بالوحده ، حتي عن ابنته التي تعيش في الخارج، والشخصيه الثانيه هي ( علي) او امير عيد ، مخرج الاعلانات ، الذي قرر ان ينهي حياته بعد وفاه والده ، واحساسه بعبثية الحياه، رغم التباين والاختلافات الجوهريه بين العجوز وجاره الشاب الا ان علاقه انسانيه واحتياج انساني يربط بينهما، ليري كل في الاخر  رفيق رحلة الحياه الذي يحتاجه، امير عيد يمثل وكانه يعيش الشخصيه وماينطقه وكانه ليس حوارا مكتوبا ولكنه نابع من داخله، بساطه وثقه ، وتمكن يؤهله لادوار اكثر تعقيدا، اما الممثل الفلسطيني المخضرم كامل الباشا، فهو يستخدم كل قدراته وموهبته وخبرته في اداء شخصيه مليئه بتفاصيل  انسانيه تبدو بسيطه ولكنها معقده . 

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وتابعت ماجدة خير الله :  حوار محمد ناير مؤلف المسلسل ومخرجه تلقائي غير متكلف يقدم معلومات عن كل شخصيه باسلوب عفوي بسيط ومدهش، غير ان العماره مسرح الاحداث سبق ان تم تقديمها في مسلسل ألف حمد الله ع السلامه ، انتاج المتحده، وهو امر يفسد الخيال وكإنها المكان الوحيد في مصر، تذكرنا بأيام سوداء كانت معظم الافلام المصريه في السبعينيات والثمانينيات   يتم تصويرها في شقه الخاجه اللي علي كوبري الجامعه، عيب هذا الكسل الذي يفسد جمال الاشياء

دواعي السفر الناقدة ماجدة خير الله مسلسل دواعي السفر كامل الباشا امير عيد

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