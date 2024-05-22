حجز قضية المتهمين بإنهاء حياة زميلهما والحكم بإعدامهما لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية مستأنف حجز قضية محاكمة سائقين صدر بحقهما حكما بالاعدام بتهمة قتل سائق زميلهما باطلاق الرصاص عليه لسرقة سيارته بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية لجلسة الغد للمداولة والنطق بالحكم .

وكانت النيابة العامة قد احالة المتهمين الى محكمة الجنايات بناءا على امر الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين "إسلام ع ع" 30 سنة سائق و"أحمد ع ع" 26 سنة سائق في غضون شهر ابريل 2023 قتلا عمداً المجني عليه " محمد ع م " مع سبق الإصرار.

اضاف أمر الإحالة ان المتهمان عقدا العزم وبيت النية وأعدا له سلاحاً نارياً فرد خرطوش وذخيرته، وسلاحاً أبيضاً مطواة، وما أن استقلا مع المجنى عليه السيارة قيادته حتى أشهرا في مواجهته الاسلحة بدافع من سرقته وأطلق ثانيهما من سلاحه الناري طلقة بجانبه الأيمن فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته إبان تواجد الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق.

أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية في ذات الزمان والمكان جناية سرقة السيارة قيادة المجنى علية وأن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً فرد خرطوش كما حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش تستخدم على السلاح الناري كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً مطواة على النحو المبين بالأوراق.