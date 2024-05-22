افتتاح فعاليات معرض ديزاين شو “Workspace Expo” بمركز القاهرة للمؤتمرات

افتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ديزاين شو “Workspace Expo”، الذي يعد الملتقى الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصميمات المعمارية وتصميم وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي الحديث للمشروعات السكنية والتجارية.

يقام المعرض خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر بحضور تامر شبانة منظم المعرض وايمن وفيق رئيس الادارة المركزية للمعارض الداخلية وهالة صفر مدير عام المعارض الداخلية والصالات وياسر ابو العز المستشار الاعلامي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

مشاركة واسعة من الشركات المصرية:

وأشار الماوردي الي ان المعرض يقام على مساحة 16 ألف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 200 شركة مصرية، تمثل مختلف قطاعات صناعة الأثاث والتصميم الداخلي منها أثاث منزلي ،أثاث مكتبي ،تصميم داخلي ،استشارات هندسية .

وأكد اللواء شريف الماوردي أن المعرض ساهم على مدار دوراته الثمانية السابقة في فتح أسواق جديدة للاستثمارات الخارجية، حيث استقطب عدداً كبيراً من الزوار من الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا للتعاقد مع مصنعين مصريين لإقامة مشروعات إنشائية في الخارج. وسوف يزور المعرض 7 بعثات مشترين من الدول الأفريقية.

ديزاين شو الملتقي الأهم للمصنعين

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ان معرض ديزاين شو حقق نجاحاً وقبولاً من المشاركين والزوار سواء من داخل مصر أو خارجها، حتى أصبح الملتقى الأهم لأكبر المصنعين في مجالات الأثاث المكتبي والمنزلي والكريستال بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مصممي الديكور.

ويُقدر عدد زوار المعرض سنوياً بأكثر من 20 ألف زائر من المتخصصين داخل مصر وخارجها، لا سيما من دول الخليج العربي وشمال أفريقيا، والمهتمين بالمنتجات والخدمات المصرية المختلفة التي يشملها المعرض.

جوائز لتشجيع صغار مصممي الأثاث

ويدعم المعرض جائزتين من أهم الجوائز في مصر لصغار مصممي الأثاث بالجامعات المصرية، حيث تم تخصيص أجنحة داخل المعرض لعرض المنتجات الفائزة.

منصة للإبداع والابتكار

يشار إلى أن معرض ديزاين شو “Workspace Expo” هو معرض استثنائي يتجاوز حدود الصناعة التقليدية وقد أثبت نفسه كمركز مركزي للتصميم والإبداع وهو الاسم الذي يؤكد على أهمية هذا الحدث كمنصة للأفكار والمنتجات المبتكرة في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتصميم المنتجات وهندسة المناظر الطبيعية.

ويُعد معرض ديزاين شو منصة مثالية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال التصميم. كما يوفر المعرض فرصة رائعة للتواصل مع الشركات الرائدة في هذا المجال وعقد شراكات جديدة ومن بين الزوار الرئيسيين المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومديري المشاريع ومطوري العقارات، بالإضافة إلى المشترين البارزين من صناعات الفنادق والمطاعم.