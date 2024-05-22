6 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بشن 6 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة.

كما قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين ، أن الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 6 غارات على مطار الحديدة غربي اليمن.

وفي هذا السياق، فقد نجحت ميليشيات الحوثي في اليمن بتنفيذ عملية كبرى أمس الثلاثاء،، بحسب ما صرح محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء.

وكتب الحوثي في تغريدة على صفحته الرسمية كلمة "وبنجاح" وهي إشارة، وفق محللين، تشير إلى نجاح تنفيذ العملية بدقة عالية.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام يمنية؛ فقد نفذ الحوثي خلال اليومين الأخيرين سلسلة عمليات عسكرية برية وبحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وآخر تلك العمليات، وفق مراقبين، استهداف مدينة إيلات على البحر الأحمر والذي اعترفت قوات الاحتلال بها خلال الساعات الماضية.