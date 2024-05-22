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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ندعم حل الدولتين.. ألمانيا تعلق على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الألمانية ، اليوم الأربعاء، معلقة على الاعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، أنها تدعم حل الدولتين ومن الجلي لنا أن الأمر يحتاج إلى حوار.

وقال رئيس الوزراء النرويجي، في تصريحات له اليوم، إنه يتعين على أوسلو الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وكانت السويد، أول عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية يعترف بدولة فلسطينية رسميًا في عام 2014.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، إن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ولكنها اتخذت الخطوة قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا.

واستدعت إسرائيل سفيريها فى أيرلندا والنرويج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

ومن جانبه، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

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