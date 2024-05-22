محاط بالحمقى.. رسالة غامضة من محمد صلاح تُثير الجدل

أثار محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي جدلا واسعا بعد نشره تعليقا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه انستجرام، وعلق عليها، قائلا :" محاط بالحمقي".

وفي سياق آخر، من المنتظر أن يعلن حسام حسن رسميا الاسبوع المقبل عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى منتخب مصر استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر اقامتهما يومي 6 و10 يونيو.

ويواجه منتخب مصر تحديات كبيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، منها قوة المنافسين وصعوبة المباريات الخارجية، لكن بفضل التخطيط الجيد والاختيارات المدروسة للاعبين، هناك فرص كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة والوصول إلى كأس العالم 2026.

وتعكس التحضيرات المكثفة والبرامج التدريبية الخاصة الجدية والالتزام بتحقيق أفضل أداء في المباراتين المقبلتين، ويأمل المتابعين أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يكون المنتخب المصري حاضرًا بقوة في كأس العالم 2026.