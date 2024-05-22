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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسور بقاع الجمجمة والترقوة والحوض.. الحالة الصحية لاحدى ضحيتي حادث عباس ابو الحسن

صدى البلد

حصل"صدى البلد" على التقرير الطبي لاحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن حيث كشف التقرير أن السيدة منال صالح حضرت إلى الطوارئ بصحبة الإسعاف بعد ادعاء التعرض لحادث سير  

و بتوقيع الكشف الطبي الأولى الظاهري تبين اشتباه بشرخ هوائى بالصدر واشتباه بكسر بالترقوة اليمني واشتباه كسر بعظام الحوض واشتباه كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالوجه وجرح بالفم واشتباه كسور بعظام الانف والحالة العامة غير مستمرة ولا يمكن استجوابها.

وكانت قد أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين  بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ، بكفالة 10 آلاف جنيه.


وأمرت بالتحفظ على السيارة وكلفت أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة  وفحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل .


وأمرت بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة، والوصول إلى شهود عيان للواقعة. 

 

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ماذا قال عباس أبو الحسن خلال7 ساعات تحقيق بتهمة دهس سيدتين؟.. تفاصيل

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قرار عاجل من النيابة بحق عباس أبو الحسن في حادث دهس زايد


كما استعلمت عن الحالة الصحية للسيدتين للاستماع إلى اقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .


ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه في الاصطدام بسيارته، بسيدتين في مدينة الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام ملاكي يقودها الفنان عباس أبو الحسن، بسيدتين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

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