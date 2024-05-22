طعنات الغدر.. أمن قنا يكشف غموض واقعة العثور على جثة بصحراء نجع حمادي

كشفت أجهزة الأمن بـ قنا، غموض جثة الشاب التى عثر عليها ملقاة بمنطقة صحراوية بنجع حمادى، وبها طعنات عديدة بالوجه والرأس، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل ونجله تربطهم صلة نسب بالمجنى عليه.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط الـ عامل ونجله، مرتكبى الحادث، بعدما تبين أنهما وراء قتل زوج شقيقة الأول وعمة الثانى، بسبب خلافات عائلية، بينهما، ما دفعهما لتسديد طعنات قاتلة للمجنى عليه وإلقاء جثته فى منطقة صحراوية بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادى.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بها عدة طعنات بالجسم وملقاة بجوار السكة الحديد فى قرية الغربى بهجورة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ شاب فى العقد الثالث من العمر، ومقيم بمركز قوص، وبتكثيف التحريات، تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الجريمة خلال ساعات قليلة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.