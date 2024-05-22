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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يقدم حلا جديدا للرسائل غير المقروءة.. فيفو تطلق هاتف جبار ينافس بميزاته سامسونج وشاومي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاهد|حدث إطلاق أوبو سلسلة Reno 12.. وهذه أبرز مزاياها

تستعد شركة أوبو Oppo، لإقامة حدث الإطلاق هاتفها الجديد، من المقرر إقامته يوم 23 مايو 2024، حيث تخطط العلامة التجارية الصينية للإعلان عن سلسلة هواتف Reno 12 الذكية لأول مرة في هذا الحدث.

 

ببطارية تدوم ليومين.. فيفو تزيح الستار عن موبايل متوسط بمواصفات مميزة

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة Vivo Y200 بشكل رسمي في الصين، والتي تضم هاتفين زودتهما بمواصفات وتقنيات ممتازة، وسيطرحان مقابل سعر منافس.

 

واتساب يقدم حلا جديدا للرسائل غير المقروءة.. اعرف مميزاته

تشير أحدث التقارير إلى أن تطبيق واتساب WhatsApp، سيسمح لمستخدميه قريبا بإدارة إشعارات الرسائل الجديدة بشكل أفضل. 

ينافس سامسونج وشاومي.. فيفو تعلن عن هاتف متطور بميزات فريدة

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتف ذكي جديد من سلسلة Y الشهيرة، حيث تم الإعلان عن Vivo Y200 Pro في الهند بعد أسابيع من الإعلانات التشويقية والتسريبات، ويتميز هذا الطراز المتوسط المدي بتصميم نحيف وخفيف ومواصفات قوية سنتعرضها إليكم فيكما يلي.

بأكبر شاشة وبطارية.. موبايل صدفي من هونر يسحق Galaxy Z Flip 5

ترددت شائعات بأن شركة هونر Honor الصينية، تعمل على أول هاتف قابل للطي بتصميم صدفي، والذي من المحتمل أن تطلق عليه اسم Magic Flip أو Magic V Flip.

 

مقارنة مهمة قبل ما تشتري.. أيهما أفضل فيفو Y200 GT أم Vivo Y200t

كشفت فيفو Vivo الصينية، عن هاتفي Y200 GT وY200t في السوق المحلية للعلامة التجارية في الصين، ويعد الهاتفان الذكيان من أحدث الإدخالات متوسطة المدى من الشركة بالأسواق، وعلى الرغم من أن كليهما يبدوان متشابهين إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الفروقات بينهما سنوضحها لكم خلال المقارنة التالية، لمعرفة الفرق وأيهما أفضل؟.

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