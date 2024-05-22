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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأكبر شاشة وبطارية.. موبايل صدفي من هونر يسحق Galaxy Z Flip 5

هاتف قابل للطي
هاتف قابل للطي

ترددت شائعات بأن شركة هونر Honor الصينية، تعمل على أول هاتف قابل للطي بتصميم صدفي، والذي من المحتمل أن تطلق عليه اسم Magic Flip أو Magic V Flip.


ولم تذكر التسريبات الكثير من التفاصيل عن مواصفات أو مظهر هاتف هونر القادم، ولكن كشف تسريبا جديدا صادر من موقع التسريبات الموثوق به Digital Chat Staiton، عن أن هاتف Honor Magic Flip القابل للطي سيحتوي على أكبر بطارية بين الهواتف الصدفية. 

 

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وتبعا للمعلومات المتوفرة، سيأتي هاتف هونر القابل للطي المرتقب Honor Magic Flip، بشاشة عرض كبيرة على الغلاف الخارجي للجهاز، والتي ستكون أيضا واحدة من أكبر الشاشات الثانوية في فئتها، وقد شارك Digital Chat Staiton أيضا صورة لشاشة الهاتف الخارجية.


وعلى الرغم من أن الصورة المسربة لا تكشف الكثير عن تصميم الهاتف، ولكن على ما يبدو أنه سيحتوي على وحدة كاميرا مميزة ذات تصميم دائري، وأشارت محطة التسريبات الموثوق بها، أن الشاشة الخارجية بأكملها ستكون عبارة عن لوحة أوليد ذات حواف قليلة.


وظهر نموذج بالحجم الطبيعي لجهاز هونر القابل للطي على موقع Weibo الصيني، ومع ذلك، لم يتم التأكيد على أن هذا التصميم النهائي للهاتف أو أنه قد يتغير.


ووفقا للاتجاه الذي حدده أول هاتف قابل للطي من هونر Magic V، فمن المتوقع أن يكون Magic V Flip من بين أنحف الهواتف الصدفية المتوفرة بالسوق.


وعلى الرغم من تصميم النحيف، فإنه سيحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بالهواتف المنافسة في نفس الفئة مثل هاتف سامسونج الاحدث Galaxy Z Flip 5، الذي يحتوي على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير.


ومن المقرر أن تقوم شركة هونر بإطلاق سلسلة هواتف Honor 200 خلال الشهر الجاري، ومن الممكن أن تشارك الشركة الإعلان التشويقي الأول لجهاز Magic V Flip في نفس الحدث، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز في وقت ما في شهر يونيو المقبل. 


ومع احتمال ظهور المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق، فإن جهاز Honor Magic V Flip هو بالتأكيد جهاز قابل للطي يتميز بمواصفات قوية تجعله منافسا مميزا في سوق الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الصدفي.

جهاز Honor Magic V Flip
هونر Honor Honor Magic Flip Magic Flip هاتف قابل للطى

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