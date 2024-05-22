كاتب صحفي: مصر تتخذ حالياً مواقف أكثر حدة وتصعيداً ردًا على الهجوم الإسرائيلي|فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني،: "الطرف الأمريكي هو الذي طلب أكثر من مرة التدخل المصري في الصراع الحالي بغزة، وطلب كثيراً أن تكون مصر الوسيط الذي يستطيع تجميع الأطراف".

وأضاف "بسيوني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر ليست وسيطاً فقط بل هي شريكة في عملية السلام، مؤكداً أن مصر هي أول من وقع عملية السلام.



وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن مصر تتخذ حالياً مواقف أكثر حدة و تصعيدًا رداً على الهجوم الإسرائيلي ، و محاولة احتلال المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين من جانب قطاع غزة.