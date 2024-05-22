قيادي فلسطيني: نُثمن جهود مصر للتهدئة ورفضها اقتحام الاحتلال لرفح

قال أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم /الأربعاء/، إن القيادة الفلسطينية تقدر عاليًا موقف جمهورية مصر العربية الشقيقة، فيما يتعلق برفض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر "رفح"، ورفضها إعادة فتح المعبر في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.



وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القيادة الفلسطينية تُثمن كذلك الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق للتهدئة ووقف الحرب المُستمرة منذ 229 يومًا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات، خاصة اتفاقية عام 2005، التي تفرض وجودا فلسطينيا مصريا أوروبيا، على المعبر، وليس الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فهذا الموقف من جانب مصر بخصوص المعبر، هو موقف نقدره ونحمل إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن وقف إدخال المساعدات ومنع مرور المواطنين الفلسطينيين، وبصفة خاصة المرضى عبره.