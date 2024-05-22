الانتخابات 4 يوليو.. رئيس وزراء بريطانيا: الملك تشارلز وافق على حل البرلمان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الملك تشارلز الثالث وافق على حل البرلمان، مؤكدًا أن الانتخابات العامة ستُجرى في 4 يوليو 2024.

وأضاف سوناك في كلمة له، اليوم الأربعاء، أنه سيكافح من أجل كل صوت، ونيل ثقة الشعب البريطاني، لافتًا إلى أن البلاد مرت خلال الانتخابات الأخيرة بأصعب الأوقات منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن الناخبين لا يعرفون ما سيحصلون عليه مع “كير ستارمر” زعيم حزب العمال، لأنه لا يفي بوعوده، مستطردًا “لا أستطيع أن أقول الشيء نفسه بالنسبة لحزب العمال لأنني لا أعرف ما الذي يقدمونه”.

وتابع قوله “ليس لديهم خطة ولا يوجد عمل جريء. ونتيجة لذلك فإن المستقبل لا يمكن إلا أن يكون غير مؤكد معهم”.

وأوضح أنه “في الخامس من يوليو، إما أن يكون كير ستارمر أو أنا رئيسًا للوزراء، لقد أظهر مرارا وتكرارا أنه سيتخذ الطريق السهل، وسيفعل أي شيء للحصول على السلطة”.