سفير إيران في مكتب وزير الداخلية السعودي.. لهذا السبب

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.

وأعرب، في بداية الاستقبال عن تعازيه لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ، داعياً الله ـ عز وجل ـ أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.