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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم دارفور: الدعم السريع نهبت أكثر من نصف معسكر أبو شوك.. والجيش تدخل

ارشيفي
ارشيفي

أفاد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بأن مليشيا جنجويد (الدعم السريع) تسللت إلى داخل معسكر أبو شوك، اليوم الأربعاء.

وأشار حاكم إقليم دارفور في تصريحات له إلى أنه “تم نهب وإتلاف أكثر من نصف المعسكر، قبل أن تتدخل القوة المشتركة والقوات المسلحة”.

وفي تصريحات سابقة له، قال حاكم إقليم دارفور: “بعد عجزها عن اقتحام المدينة وخسائرها العسكرية الكبيرة خلال الأيام الماضية؛ لجأت مليشيا الدعم السريع إلى استهداف المدنيين ومؤسسات الخدمة، بدقة ممنهجة، حيث تقوم بقصف مراكز الإيواء والمستشفيات ومنازل المواطنين، وآخرها القصف المدمر لمعسكر نيفاشا الذي يضم الملايين من النازحين منذ 20 عاما”.

وأضاف: “يرى العالم الآن هذه الممارسات التي تهدف أساسا إلى تشريد الناس من مساكنهم، وتفضح كل ادعاءات المليشيا ومن يدعمونها بحرصهم على سلامة المدنيين”.

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