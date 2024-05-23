جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة اغتيال مسئول في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اغتال محمد علي ناصر فران المسؤول عن صناعة الوسائل القتالية في "حزب الله".

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيان إن "فران كان يعمل خلال السنوات الأخيرة على صناعة وسائل قتالية استراتيجية وفريدة لحزب الله، حيث تمت مهاجمة بعض البنى التحتية التي كان مسؤولا عنها في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "يشكل تحييده جزءا من نشاط جيش الدفاع وأجهزة الأمن الرامي لضرب قدرات حزب الله على التعاظم من خلال الأسلحة والوسائل القتالية المصممة لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية".



وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استشهاد أحد مقاتليه خلال غارة إسرائيلية على بلدة النبطية، جنوب لبنان.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه إنه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من بلدة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة الجوية الإسرائيلية على طريق كفردجال - النبطية في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل سائق السيارة، واصابة 3 طلاب كانوا لحظة الغارة داخل سيارة مدرسية متوجهين إلى مدرستهم.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية تسببت أيضا باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة والرسالة على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.