استدعاء وزير التعليم أمام النواب وعقوبة مشددة تنتظر هؤلاء بسبب الغش

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الغش في الامتحانات وذلك بعد تحرك عدد من النواب لمواجهة جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

تحرك النواب لمواجهة ظاهرة الغش

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما زعمته جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن مجموعات الغش الإلكتروني، المعروفة بـ«شاومينج» تداولت أوراق أسئلة بعض الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات بعد نصف ساعة من بدء الإمتحانات.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن جروبات الغش نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تتضمن أسئلة الامتحانات لعدد من مواد الشهادة الإعدادية 2024 وذلك عقب بدء اللجان الامتحان بدقائق إضافةً إلى نشر إجابات الأسئلة المتداولة مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهتها.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم متسائلاً : أين تعهدات وتصريحات الدكتور رضا حجازى التى أكد فيها أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ، ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب واستدعاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى اللجنة للرد عليه محذراً من تكرار هذه الظاهرة خلال امتحانات الثانوية العامة.

يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا مع استعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

عقوبة الغش فى الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.



وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".



ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.