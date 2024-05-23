عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استدعاء وزير التعليم أمام النواب وعقوبة مشددة تنتظر هؤلاء بسبب الغش

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الغش في الامتحانات وذلك بعد تحرك عدد من النواب لمواجهة جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

 

تحرك النواب لمواجهة ظاهرة الغش

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما  زعمته جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

 وأشار إلى أن مجموعات الغش الإلكتروني، المعروفة بـ«شاومينج» تداولت أوراق أسئلة بعض الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات بعد نصف ساعة من بدء الإمتحانات.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن جروبات الغش نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تتضمن أسئلة الامتحانات لعدد من مواد الشهادة الإعدادية 2024 وذلك عقب بدء اللجان الامتحان بدقائق إضافةً إلى نشر إجابات الأسئلة المتداولة مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهتها.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم متسائلاً : أين تعهدات وتصريحات الدكتور رضا حجازى التى أكد فيها أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ، ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.

 

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب واستدعاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى اللجنة للرد عليه محذراً من تكرار هذه الظاهرة خلال امتحانات الثانوية العامة.

يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا مع استعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

 

عقوبة الغش فى الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".


ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

بعد قرار المحكمة بشأن منة شلبي.. هذه ظروف تخفيف عقوبة الاتجار في المخدرات

حزب الشعب الجمهوري يعقد اجتماعا مع أعضائه من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في زواج القاصرات بأمر القانون

كيف عاقب القانون مروجي ختان الإناث ؟.. اعرف التفاصيل

الشعب الجمهوري يستنكر ادعاءات CNN ضد مصر في دورها بغزة

موعد انكسار موجة الحر.. وعقوبة رادعة تنتظر هؤلاء بسبب نشر أكاذيب عن الطقس

الأحزاب السياسية تدين أكاذيب CNN عن دور مصر في غزة.. وتؤكد: جهود القاهرة وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية

برلمانية: محاولات تشويه الدور المصري لن تثني القاهرة عن مساعيها لدعم القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر 1-1 في الدوري

تركيا: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مقاومة الاعتراف بفلسطين

الغيطاني قارئا والأمير خطيبا.. ننشر موضوع خطبة وصلاة الجمعة الثالثة من ذي القعدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-