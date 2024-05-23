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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أجنبى للجنايات بتهمة حيازة «ماريجوانا» فى مطار الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة البحر الأحمر إحالة راكب يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة مخدر الماريجوانا.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا على رحلة خطوط الطيران الفرنسية، اشتبه محمود خميس مأمور اللجنة الجمركية فى المتهم أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص تم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على نائب مدير الإدارة كلف مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب وتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2024 بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات تفتيش الركاب البحر الأحمر خطوط الطيران محضر ضبط جمركي مطار الغردقة

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