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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار وزير التعليم العالي يستعرض مفاتيح الشخصية الكاريزمية لطلاب قادة التنمية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تحاور الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بمصر مع الطلاب حول القائد الكاريزمي ومهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، وذلك في إطار فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد قادة التنمية المستدامة في الوطن العربي" في نسخته الرابعة والذي يقام بمقر الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة في جمهورية مصر العربية.

بداية، عرّف الدكتور همام الشخصية الجذابة بأنها الكاريزما، وهي مصطلح يوناني، ثم قدم نصيحة للطلاب قائلاً: "كي تكون علاقاتك ناجحة ولديك شخصية جذابة، يجب عليك الالتفات إلى مشاعرك". كما أوضح خارطة التواصل، وحث الطلاب على ضرورة الابتعاد عن المشاعر السلبية التي تؤثر على تخطيط الشباب، متمثلة في عدوى المشاعر السلبية سواء من أشخاص أو أماكن أو ذكريات.

بعد ذلك، عرّف الدكتور همام الشخصية القيادية الكاريزمية، والتي تعتمد على الكلمات ونبرات الصوت وأيضًا لغة الجسد، متناولًا سبعة مفاتيح للشخصية الكاريزمية: "كن واضحًا، الاختصار كن لبقًا، استخدام الألفاظ الصحيحة، كن متناقضًا، ابتكر البدائل، اصنع الألفة".

واختتم حديثه بتسليط الضوء على خمس قواعد للكاريزما: السعي خلف الأشياء التي تريدها، عدم منع الآخرين من تحقيق أهدافهم، تحمل المسؤولية عن أفعالك، الاعتناء بالآخرين، كن آخر من يتحدث، وتحلي بالتواضع.

هذا ويعقد البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، والدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

كما يشرف على فعاليات البرنامج الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، وإشراف من جانب اتحاد الجامعات العربية الاستاذة لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، الاستاذة دينا أبو رزق منسق شئون اتحاد الجامعات العربية، وإشراف من جانب الجامعة الألمانية الأردنية الدكتورة ظلال عقاب عويس عميدة شؤون الطلبة بالجامعة الألمانية الأردنية.

وعلى هامش فعاليات اليوم التدريبي حضر الطلاب احتفالات الجامعة بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وعلى صعيد آخر، تم إجراء جولة سياحية للطلاب بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لإطلاعهم على معالم المملكة الاردنية الأثرية والسياحية.

وقد تنوع برنامج التدريب وتضمن مجموعة من الأنشطة الطلابية والألعاب التفاعلية التي تسهم في زيادة وعي الطلاب وتقاربهم مع بعضهم البعض. حيث تعتبر الأنشطة الطلابية جزءًا لا يتجزأ من العملية التدريبية فهي تساعد على تنمية مهارات الطلاب القيادية والاجتماعية، وتعزز روح التعاون والعمل الجماعي لديهم. كما تتيح لهم فرصة استكشاف مواهبهم وميولهم ، لذلك، فإن إدراج مثل هذه الأنشطة ضمن البرامج التدريبية يسهم بشكل كبير في إعداد جيل من القادة المتميزين القادرين على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في منطقتنا العربية.

 

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